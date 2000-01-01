Лашманова Васса Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лашманова Васса Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1835

Дочь: Пелагея Карпова

Отец ребёнка: Лашманов Карп Григорьев

ЦГА РМ Ф. 57 оп.9. Д.161 МК Михайловка, Блохино, Смольково, Евлашево 1835
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митрофанова Евдокия Карпова

Отец ребёнка: Лашманов Карп Григорьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лашманов Карп Григорьев

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