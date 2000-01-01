Лашманова Васса Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1835
Дочь: Пелагея Карпова
Отец ребёнка: Лашманов Карп Григорьев
ЦГА РМ Ф. 57 оп.9. Д.161 МК Михайловка, Блохино, Смольково, Евлашево 1835
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митрофанова Евдокия Карпова
Отец ребёнка: Лашманов Карп Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно