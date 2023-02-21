Лашманов Карп Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти04.11.1882
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Лашманов ?Григорий Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1835
Дочь: Пелагея Карпова
Мать ребёнка: Лашманова Васса Иванова
ЦГА РМ Ф. 57 оп.9. Д.161 МК Михайловка, Блохино, Смольково, Евлашево 1835
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митрофанова Евдокия Карпова
Мать ребёнка: Лашманова Васса Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лашманова Васса Иванова
Смерть
04.11.1882
Маматовка, Саранский уезд, Пензенская губерния