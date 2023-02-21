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Лашманов Карп Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

04.11.1882

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Лашманов ?Григорий Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1835

Дочь: Пелагея Карпова

Мать ребёнка: Лашманова Васса Иванова

ЦГА РМ Ф. 57 оп.9. Д.161 МК Михайловка, Блохино, Смольково, Евлашево 1835
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митрофанова Евдокия Карпова

Мать ребёнка: Лашманова Васса Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лашманова Васса Иванова

Смерть
04.11.1882
Маматовка, Саранский уезд, Пензенская губерния