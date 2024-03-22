Яскин Павел Иванов
Место рождения
Дата рожденияДо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1863
Отец: Яскин Иван Васильев
Рождение ребёнка
13.11.1881
Дочь: Екатерина Павлова
Мать ребёнка: Яскина Наталия Николаева
Рождение ребёнка
26.09.1884
Дочь: Пелагея Павлова
Мать ребёнка: Яскина Наталия Николаева
Рождение ребёнка
05.08.1887
Сын: Яскин Василий Павлов
Мать ребёнка: Яскина Наталия Николаева
Рождение ребёнка
03.10.1892
Сын: Яскин Алексей Павлов
Мать ребёнка: Яскина Наталия Николаева
Рождение ребёнка
13.07.1895
Дочь: Мария Павлова
Мать ребёнка: Яскина Наталия Николаева
Рождение ребёнка
12.02.1898
Дочь: Евдокия Павлова
Мать ребёнка: Яскина Наталия Николаева
Рождение ребёнка
29.06.1900
Сын: Яскин Пётр Павлов
Мать ребёнка: Яскина Наталия Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яскина Наталия Николаева
Смерть
Неизвестно