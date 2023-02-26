Яскина Наталия Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.11.1881
Дочь: Екатерина Павлова
Отец ребёнка: Яскин Павел Иванов
Рождение ребёнка
26.09.1884
Дочь: Пелагея Павлова
Отец ребёнка: Яскин Павел Иванов
Рождение ребёнка
05.08.1887
Сын: Яскин Василий Павлов
Отец ребёнка: Яскин Павел Иванов
Рождение ребёнка
03.10.1892
Сын: Яскин Алексей Павлов
Отец ребёнка: Яскин Павел Иванов
Рождение ребёнка
13.07.1895
Дочь: Мария Павлова
Отец ребёнка: Яскин Павел Иванов
Рождение ребёнка
12.02.1898
Дочь: Евдокия Павлова
Отец ребёнка: Яскин Павел Иванов
Рождение ребёнка
29.06.1900
Сын: Яскин Пётр Павлов
Отец ребёнка: Яскин Павел Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яскин Павел Иванов
Смерть
Неизвестно