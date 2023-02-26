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Яскина Наталия Николаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1881

Дочь: Екатерина Павлова

Отец ребёнка: Яскин Павел Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.09.1884

Дочь: Пелагея Павлова

Отец ребёнка: Яскин Павел Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.08.1887

Сын: Яскин Василий Павлов

Отец ребёнка: Яскин Павел Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.10.1892

Сын: Яскин Алексей Павлов

Отец ребёнка: Яскин Павел Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.07.1895

Дочь: Мария Павлова

Отец ребёнка: Яскин Павел Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.02.1898

Дочь: Евдокия Павлова

Отец ребёнка: Яскин Павел Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.06.1900

Сын: Яскин Пётр Павлов

Отец ребёнка: Яскин Павел Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яскин Павел Иванов

Смерть
Неизвестно
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