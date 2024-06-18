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Смирнов Григорий Фролович

Место рождения

Александровка, Кологривский уезд, Костромская область

Дата рождения

Около 1877 ст.

Дата смерти

После 1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1877 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Александровка, Кологривский уезд, Костромская область
Бракосочетание
До 1904 ст.

Жена: Смирнова (-) Анастасия Семёновна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1905 ст.

Сын: Смирнов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Смирнова (-) Анастасия Семёновна

Рождение ребёнка
1913 ст.

Сын: Смирнов Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Смирнова (-) Анастасия Семёновна

Смерть
После 1938
Фроловка, Кологривский уезд, Костромская область

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