Смирнов Григорий Фролович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1877 ст.
Дата смертиПосле 1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1904 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1905 ст.
Мать ребёнка: Смирнова (-) Анастасия Семёновна
Рождение ребёнка
1913 ст.
Сын: Смирнов Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Смирнова (-) Анастасия Семёновна
Смерть
После 1938
Фроловка, Кологривский уезд, Костромская область