Смирнов Иван Григорьевич 1905 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Смирнов Иван Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905 ст.

Дата смерти

После 1938

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905 ст.

Отец: Смирнов Григорий Фролович

Мать: Смирнова (-) Анастасия Семёновна

Бракосочетание
Около 1925

Жена: Смирнова (Завьялова) Павла Осиповна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Смирнов Иван Иванович

Мать ребёнка: Смирнова (Завьялова) Павла Осиповна

Фроловка, Кологривский уезд, Костромская область
Вступление в колхоз
1932
Фроловка, Кологривский уезд, Костромская область
Колхоз им.М.Горького (рядовой колхозник, специальность портной)
Рождение ребёнка
1933

Сын: Смирнов Леонид Иванович

Мать ребёнка: Смирнова (Завьялова) Павла Осиповна

Фроловка, Кологривский уезд, Костромская область
Смерть
После 1938

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