Смирнов Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905 ст.
Дата смертиПосле 1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905 ст.
Бракосочетание
Около 1925
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Смирнова (Завьялова) Павла Осиповна
Вступление в колхоз
1932
Колхоз им.М.Горького (рядовой колхозник, специальность портной)
Рождение ребёнка
1933
Мать ребёнка: Смирнова (Завьялова) Павла Осиповна
Смерть
После 1938