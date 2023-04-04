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Кистяковский Василий
Кистяковский Василий
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1841
Дата смерти
1902
Пол
Мужской
Отец
Кистяковский Федор
1807 г.р.
Мать
Кистяковская (Эсманская) Ирина
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец:
Кистяковский Федор
Мать:
Кистяковская Ирина
Смерть
1902
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