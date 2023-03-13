Пимоновъ Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пимоновъ Иванъ
Рождение ребёнка
1884
Сын: Пимоновъ Емельянъ
Мать ребёнка: Пимонова Ольга Евтихиева
Рождение ребёнка
1894
Сын: Пимоновъ Сергей
Мать ребёнка: Пимонова Ольга Евтихиева
Рождение ребёнка
1898
Сын: Пимоновъ Кузьма
Мать ребёнка: Пимонова Ольга Евтихиева
Рождение ребёнка
07.02.1902
Дочь: Зоя
Мать ребёнка: Пимонова Ольга Евтихиева
Рождение ребёнка
22.09.1905
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Пимонова Ольга Евтихиева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пимонова Ольга Евтихиева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина
Мать ребёнка: Пимонова Ольга Евтихиева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пимонова Ольга Евтихиева