Пимоновъ Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пимоновъ Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пимоновъ Иванъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Пимоновъ Емельянъ

Мать ребёнка: Пимонова Ольга Евтихиева

Рождение ребёнка
1894

Сын: Пимоновъ Сергей

Мать ребёнка: Пимонова Ольга Евтихиева

Рождение ребёнка
1898

Сын: Пимоновъ Кузьма

Мать ребёнка: Пимонова Ольга Евтихиева

Рождение ребёнка
07.02.1902

Дочь: Зоя

Мать ребёнка: Пимонова Ольга Евтихиева

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.09.1905

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Пимонова Ольга Евтихиева

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пимонова Ольга Евтихиева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина

Мать ребёнка: Пимонова Ольга Евтихиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пимонова Ольга Евтихиева

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