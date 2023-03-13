Пимоновъ Емельянъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Пимоновъ Григорий
Мать: Пимонова Ольга Евтихиева
Бракосочетание
11.05.1905
Жена: Пимонова Екатерина
Рождение ребёнка
03.04.1907
Сын: Пимоновъ Иосифъ
Мать ребёнка: Пимонова Екатерина
Рождение ребёнка
09.11.1908
Дочь: Пимонова Анна
Мать ребёнка: Пимонова Екатерина
Рождение ребёнка
10.10.1910
Сын: Пимоновъ Степанъ
Мать ребёнка: Пимонова Екатерина
Рождение ребёнка
02.10.1912
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Пимонова Екатерина
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.07.1914
Сын: Пимоновъ Иванъ
Мать ребёнка: Пимонова Екатерина
Рождение ребёнка
02.07.1915
Дочь: Пимонова Марина
Мать ребёнка: Пимонова Екатерина
Рождение ребёнка
20.11.1916
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Пимонова Екатерина
хуторъ Ново-Покровский