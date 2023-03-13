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Пимоновъ Емельянъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Пимоновъ Григорий

Мать: Пимонова Ольга Евтихиева

Бракосочетание
11.05.1905

Жена: Пимонова Екатерина

Рождение ребёнка
03.04.1907

Сын: Пимоновъ Иосифъ

Мать ребёнка: Пимонова Екатерина

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.11.1908

Дочь: Пимонова Анна

Мать ребёнка: Пимонова Екатерина

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1910

Сын: Пимоновъ Степанъ

Мать ребёнка: Пимонова Екатерина

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.10.1912

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Пимонова Екатерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.07.1914

Сын: Пимоновъ Иванъ

Мать ребёнка: Пимонова Екатерина

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.07.1915

Дочь: Пимонова Марина

Мать ребёнка: Пимонова Екатерина

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.11.1916

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Пимонова Екатерина

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