Пимонова Ольга Евтихиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1884
Сын: Пимоновъ Емельянъ
Отец ребёнка: Пимоновъ Григорий
Рождение ребёнка
1894
Сын: Пимоновъ Сергей
Отец ребёнка: Пимоновъ Григорий
Рождение ребёнка
1898
Сын: Пимоновъ Кузьма
Отец ребёнка: Пимоновъ Григорий
Рождение ребёнка
07.02.1902
Дочь: Зоя
Отец ребёнка: Пимоновъ Григорий
Рождение ребёнка
22.09.1905
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Пимоновъ Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пимоновъ Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Пимоновъ Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пимоновъ Григорий