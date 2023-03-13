Пимонова Ольга Евтихиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пимонова Ольга Евтихиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Пимоновъ Емельянъ

Отец ребёнка: Пимоновъ Григорий

Рождение ребёнка
1894

Сын: Пимоновъ Сергей

Отец ребёнка: Пимоновъ Григорий

Рождение ребёнка
1898

Сын: Пимоновъ Кузьма

Отец ребёнка: Пимоновъ Григорий

Рождение ребёнка
07.02.1902

Дочь: Зоя

Отец ребёнка: Пимоновъ Григорий

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.09.1905

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Пимоновъ Григорий

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пимоновъ Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Пимоновъ Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пимоновъ Григорий

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