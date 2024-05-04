Косульникова Матрена Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1891 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891 ст.
Отец: Яков
Рождение ребёнка
Около 1922 ст.
Сын: Косульников Виктор Гаврилович
Отец ребёнка: Косульников Гаврил Григорьевич
Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1935
Сын: Косульников Николай Гаврилович
Отец ребёнка: Косульников Гаврил Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Гавриловна
Отец ребёнка: Косульников Гаврил Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Косульников Роберт Гаврилович
Отец ребёнка: Косульников Гаврил Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шерстнева Александра Гавриловна
Отец ребёнка: Косульников Гаврил Григорьевич