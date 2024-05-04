Косульникова Матрена Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косульникова Матрена Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1891 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891 ст.

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1922 ст.

Сын: Косульников Виктор Гаврилович

Отец ребёнка: Косульников Гаврил Григорьевич

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1935

Сын: Косульников Николай Гаврилович

Отец ребёнка: Косульников Гаврил Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Гавриловна

Отец ребёнка: Косульников Гаврил Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косульников Роберт Гаврилович

Отец ребёнка: Косульников Гаврил Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шерстнева Александра Гавриловна

Отец ребёнка: Косульников Гаврил Григорьевич

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