Косульников Гаврил Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Косульников Григорий Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Косульников Виктор Гаврилович
Мать ребёнка: Косульникова Матрена Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Косульников Роберт Гаврилович
Мать ребёнка: Косульникова Матрена Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шерстнева Александра Гавриловна
Мать ребёнка: Косульникова Матрена Яковлевна
Смерть
Неизвестно