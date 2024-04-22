Косульников Гаврил Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косульников Гаврил Григорьевич

Место рождения

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Косульников Григорий Кириллович

Мать: не указана

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косульников Виктор Гаврилович

Мать ребёнка: Косульникова Матрена Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косульников Роберт Гаврилович

Мать ребёнка: Косульникова Матрена Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шерстнева Александра Гавриловна

Мать ребёнка: Косульникова Матрена Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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