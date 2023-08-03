Дарья Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартынов Юрий Александрович
Отец ребёнка: Мартынов Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартынов Виктор Александрович
Отец ребёнка: Мартынов Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартынов Николай Александрович
Отец ребёнка: Мартынов Александр Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно