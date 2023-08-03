Мартынов Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынов Александр Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартынов Юрий Александрович

Мать ребёнка: Дарья Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартынов Виктор Александрович

Мать ребёнка: Дарья Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартынов Николай Александрович

Мать ребёнка: Дарья Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мартынова Нина Александровна

Мать ребёнка: Митрофанова Ксения Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Митрофанова Ксения Ивановна

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