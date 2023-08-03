Мартынов Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартынов Юрий Александрович
Мать ребёнка: Дарья Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартынов Виктор Александрович
Мать ребёнка: Дарья Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартынов Николай Александрович
Мать ребёнка: Дарья Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мартынова Нина Александровна
Мать ребёнка: Митрофанова Ксения Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно