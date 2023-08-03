Мартынов Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мартынов Александр Дмитриевич
Мать: Дарья Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартынов Игорь Николаевич
Мать ребёнка: Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мартынова Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартынов Вячеслав Николаевич
Мать ребёнка: Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия