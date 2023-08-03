Мартынов Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынов Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мартынов Александр Дмитриевич

Мать: Дарья Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартынов Игорь Николаевич

Мать ребёнка: Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мартынова Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартынов Вячеслав Николаевич

Мать ребёнка: Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия

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