Ошлоков Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ошлоков Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Осинцов Игнатий Никитич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Ошлоков Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Ошлокова Марина Потаповна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Ошлыков Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: Ошлокова Марина Потаповна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Аксинья Дмитриевна

Мать ребёнка: Ошлокова Марина Потаповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ошлокова Марина Потаповна

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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