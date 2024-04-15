Ошлоков Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Осинцов Игнатий Никитич
Рождение ребёнка
1848
Сын: Ошлоков Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Ошлокова Марина Потаповна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Ошлыков Андрей Дмитриевич
Мать ребёнка: Ошлокова Марина Потаповна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Аксинья Дмитриевна
Мать ребёнка: Ошлокова Марина Потаповна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно