Ошлокова Марина Потаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ошлокова Марина Потаповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Ошлоков Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Ошлоков Дмитрий

Рождение ребёнка
1850

Сын: Ошлыков Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Ошлоков Дмитрий

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Аксинья Дмитриевна

Отец ребёнка: Ошлоков Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ошлоков Дмитрий

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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