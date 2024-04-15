Ошлокова Марина Потаповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1848
Сын: Ошлоков Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Ошлоков Дмитрий
Рождение ребёнка
1850
Сын: Ошлыков Андрей Дмитриевич
Отец ребёнка: Ошлоков Дмитрий
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Аксинья Дмитриевна
Отец ребёнка: Ошлоков Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ошлоков Дмитрий
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно