Ошлыков Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ошлыков Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Ошкоков Дмитрий

Мать: Ошкокова Марина Потаповна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Ошлыков Андрей Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Ошлыков Федор Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Ошлыков Василий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Ошлыкова Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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