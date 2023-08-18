Ошлыков Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Ошкоков Дмитрий
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Ошлыков Василий Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Ошлыкова Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно