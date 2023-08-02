Арманшин Нурихан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арманшина Ильгиза Нурихановна
Мать ребёнка: Арманшина Салима Гаряевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арманшин Миргалим Нуриханович
Мать ребёнка: Арманшина Салима Гаряевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ятманова Муслиха Нурихановна
Мать ребёнка: Арманшина Салима Гаряевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Закирова Мухсина Нурихановна
Мать ребёнка: Арманшина Салима Гаряевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно