Арманшин Нурихан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арманшин Нурихан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арманшина Ильгиза Нурихановна

Мать ребёнка: Арманшина Салима Гаряевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арманшин Миргалим Нуриханович

Мать ребёнка: Арманшина Салима Гаряевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ятманова Муслиха Нурихановна

Мать ребёнка: Арманшина Салима Гаряевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Закирова Мухсина Нурихановна

Мать ребёнка: Арманшина Салима Гаряевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арманшина Салима Гаряевна

Смерть
Неизвестно
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