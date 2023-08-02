Закирова (Арманшина) Мухсина Нурихановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Арманшин Нурихан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Закиров Рахип
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Закиров Рахип
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сайдыханова Раушанья Рахиповна
Отец ребёнка: Закиров Рахип
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Закиров Рахип