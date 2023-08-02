Арманшин Миргалим Нуриханович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Арманшин Нурихан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арманшин Эльвир Миргалимович
Мать ребёнка: Арманшина Ильсия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арманшин Альфиз Миргалимович
Мать ребёнка: Арманшина Ильсия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арманшин Альмир Миргалимович
Мать ребёнка: Арманшина Ильсия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арманшина Флюза Миргалимовна
Мать ребёнка: Арманшина Ильсия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арманшина Ильсия