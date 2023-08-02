Арманшин Миргалим Нуриханович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арманшин Миргалим Нуриханович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Арманшин Нурихан

Мать: Арманшина Салима Гаряевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арманшин Эльвир Миргалимович

Мать ребёнка: Арманшина Ильсия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арманшин Альфиз Миргалимович

Мать ребёнка: Арманшина Ильсия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арманшин Альмир Миргалимович

Мать ребёнка: Арманшина Ильсия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Арманшина Флюза Миргалимовна

Мать ребёнка: Арманшина Ильсия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арманшина Ильсия

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