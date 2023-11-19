(Иорданская) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Иорданская) Александра

Место рождения

Тобыл, Костанайский район, Костанайская область

Дата рождения

01.03.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1894 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
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Место
Комментарий
Рождение
01.03.1924

Отец: Иорданский Василий

Мать: Иорданская (Антонова) Евдокия Ивановна

Тобыл, Костанайский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вишлëнков Семен Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вишлëнков Семен Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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