Вишлëнков Семен Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1926
Дата смерти22.03.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Иорданская) Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Иорданская) Александра
Смерть
22.03.1996