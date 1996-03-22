Вишлëнков Семен Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вишлëнков Семен Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1926

Дата смерти

22.03.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Иорданская) Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Иорданская) Александра

Смерть
22.03.1996

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