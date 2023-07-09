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Спирин Агап Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1774 и 1791

Дата смерти

21.10.1859

Пол

Мужской

Отец

Около 1750 г.р.

Мать

Около 1760 г.р.

Жена

Около 1788 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
Между 1774 и 1791

Отец: Спирин Кузьма Спиридонович

Мать: Спирина Марфа

Рождение ребёнка
1797 или 1798

Сын: Слепцов Мартин Федорович

Мать ребёнка: не указана

Мартин Федорович Слепцов - приемыш из удельных крестьян Агапа Кузьмича Спирина.
Рождение ребёнка
1804 или 1808

Сын: Спирин Зот Агапович

Мать ребёнка: Спирина Ефимия

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Максин Фома Ильич

Мать ребёнка: не указана

Фома Ильич Максин - приемный сын Агапа Кузьмича Спирина.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спирина Ефимия

Смерть
21.10.1859
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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