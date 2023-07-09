Спирин Агап Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1774 и 1791
Дата смерти21.10.1859
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1774 и 1791
Отец: Спирин Кузьма Спиридонович
Мать: Спирина Марфа
Рождение ребёнка
1797 или 1798
Мартин Федорович Слепцов - приемыш из удельных крестьян Агапа Кузьмича Спирина.
Рождение ребёнка
1804 или 1808
Сын: Спирин Зот Агапович
Мать ребёнка: Спирина Ефимия
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Максин Фома Ильич
Фома Ильич Максин - приемный сын Агапа Кузьмича Спирина.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Спирина Ефимия
Смерть
21.10.1859
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область