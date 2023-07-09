Спирина Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Спирин Агап Кузьмич
Отец ребёнка: Спирин Кузьма Спиридонович
Рождение ребёнка
Около 1794
Отец ребёнка: Спирин Кузьма Спиридонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно