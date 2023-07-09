Спирина Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спирина Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1750 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Спирин Агап Кузьмич

Отец ребёнка: Спирин Кузьма Спиридонович

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Спирин Мартин Кузьмич

Отец ребёнка: Спирин Кузьма Спиридонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спирин Кузьма Спиридонович

Смерть
Неизвестно