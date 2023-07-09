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Слепцов Мартин Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Спирин Агап Кузьмич

Мать: не указана

Мартин Федорович Слепцов - приемыш из удельных крестьян Агапа Кузьмича Спирина.
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Слепцова Параскева Мартиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Слепцов Филипп Мартинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Шебордаева Евдокия Мартиновна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слепцова Пелагея

Смерть
Неизвестно
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