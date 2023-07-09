Слепцов Мартин Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1797
Отец: Спирин Агап Кузьмич
Мать: не указана
Мартин Федорович Слепцов - приемыш из удельных крестьян Агапа Кузьмича Спирина.
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Слепцова Параскева Мартиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Слепцов Филипп Мартинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Шебордаева Евдокия Мартиновна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Слепцова Пелагея
Смерть
Неизвестно