Шебордаева (Слепцова) Евдокия Мартиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шебордаева (Слепцова) Евдокия Мартиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Слепцов Мартин Федорович

Мать: не указана

Бракосочетание
02.05.1856

Муж: Шебордаев Порфирий Лукич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Евдокия Мартиновна - приемная дочь Мартина Федоровича Слепцова.
Рождение ребёнка
03.08.1857

Сын: Шебордаев Василий Порфирьевич

Отец ребёнка: Шебордаев Порфирий Лукич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.10.1859

Сын: Шебордаев Иван Порфирьевич

Отец ребёнка: Шебордаев Порфирий Лукич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.04.1862

Дочь: Шебордаева Ирина Порфирьевна

Отец ребёнка: Шебордаев Порфирий Лукич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.07.1864

Дочь: Шебордаева Ольга Лукьяновна

Отец ребёнка: Шебордаев Порфирий Лукич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.03.1866

Дочь: Шебордаева Мария Порфирьевна

Отец ребёнка: Шебордаев Порфирий Лукич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.02.1869

Дочь: Шебордаева Евдокия Порфирьевна

Отец ребёнка: Шебордаев Порфирий Лукич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.02.1870

Сын: Шебордаев Василий Порфирьевич

Отец ребёнка: Шебордаев Порфирий Лукич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.09.1872

Дочь: Шебордаева Ефимия

Отец ребёнка: не указан

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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