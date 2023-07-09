Шебордаев Порфирий Лукич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шебордаев Порфирий Лукич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836 или 1837

Дата смерти

09.05.1871

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836 или 1837

Отец: Шебордаев Лука Ефимович

Мать: не указана

Бракосочетание
02.05.1856

Жена: Шебордаева Евдокия Мартиновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Евдокия Мартиновна - приемная дочь Мартина Федоровича Слепцова.
Рождение ребёнка
03.08.1857

Сын: Шебордаев Василий Порфирьевич

Мать ребёнка: Шебордаева Евдокия Мартиновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.10.1859

Сын: Шебордаев Иван Порфирьевич

Мать ребёнка: Шебордаева Евдокия Мартиновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.04.1862

Дочь: Шебордаева Ирина Порфирьевна

Мать ребёнка: Шебордаева Евдокия Мартиновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.07.1864

Дочь: Шебордаева Ольга Лукьяновна

Мать ребёнка: Шебордаева Евдокия Мартиновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.03.1866

Дочь: Шебордаева Мария Порфирьевна

Мать ребёнка: Шебордаева Евдокия Мартиновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1867

Дочь: Шебордаева Дарья Порфирьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1869

Дочь: Шебордаева Евдокия Порфирьевна

Мать ребёнка: Шебордаева Евдокия Мартиновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.02.1870

Сын: Шебордаев Василий Порфирьевич

Мать ребёнка: Шебордаева Евдокия Мартиновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
09.05.1871
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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