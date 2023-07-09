Шебордаев Порфирий Лукич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836 или 1837
Дата смерти09.05.1871
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1836 или 1837
Отец: Шебордаев Лука Ефимович
Бракосочетание
02.05.1856
Евдокия Мартиновна - приемная дочь Мартина Федоровича Слепцова.
Рождение ребёнка
03.08.1857
Сын: Шебордаев Василий Порфирьевич
Мать ребёнка: Шебордаева Евдокия Мартиновна
Рождение ребёнка
13.10.1859
Сын: Шебордаев Иван Порфирьевич
Мать ребёнка: Шебордаева Евдокия Мартиновна
Рождение ребёнка
12.04.1862
Дочь: Шебордаева Ирина Порфирьевна
Мать ребёнка: Шебордаева Евдокия Мартиновна
Рождение ребёнка
10.07.1864
Дочь: Шебордаева Ольга Лукьяновна
Мать ребёнка: Шебордаева Евдокия Мартиновна
Рождение ребёнка
17.03.1866
Дочь: Шебордаева Мария Порфирьевна
Мать ребёнка: Шебордаева Евдокия Мартиновна
Рождение ребёнка
Около 1867
Дочь: Шебордаева Дарья Порфирьевна
Рождение ребёнка
08.02.1869
Дочь: Шебордаева Евдокия Порфирьевна
Мать ребёнка: Шебордаева Евдокия Мартиновна
Рождение ребёнка
26.02.1870
Сын: Шебордаев Василий Порфирьевич
Мать ребёнка: Шебордаева Евдокия Мартиновна
Смерть
09.05.1871