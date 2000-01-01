Сачкова (Парфёнова) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сачкова (Парфёнова) Анна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1960

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1960

Отец: Парфёнов Алексей Григорьевич

Мать: Парфёнова Мария Давыдовна

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