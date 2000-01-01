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Сачкова (Парфёнова) Анна Алексеевна
Сачкова (Парфёнова) Анна Алексеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.10.1960
Пол
Женский
Отец
Парфёнов Алексей Григорьевич
Мать
Парфёнова (Игнатова) Мария Давыдовна
1932 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1960
Отец:
Парфёнов Алексей Григорьевич
Мать:
Парфёнова Мария Давыдовна
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