Будин Кондратий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Солдырь, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1745
Мать ребёнка: Будина ?
Рождение ребёнка
1749
Сын: Будин Иван Кондратов
Мать ребёнка: Будина ?
Смерть
Неизвестно