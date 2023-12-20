Будин Кондратий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будин Кондратий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Солдырь, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1745

Сын: Будин Елисей Кондратов

Мать ребёнка: Будина ?

Рождение ребёнка
1749

Сын: Будин Иван Кондратов

Мать ребёнка: Будина ?

Смерть
Неизвестно

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