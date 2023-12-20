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Будин Елисей Кондратов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Будин Кондратий

Мать: Будина ?

Место жительства
Неизвестно
Солдырь, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1770

Сын: Будин Стефан Елисеев

Мать ребёнка: Будина Фекла Борисова

Рождение ребёнка
1777

Сын: Будин Михаил Елисеевич

Мать ребёнка: Будина Фекла Борисова

Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Будина) Стефанида Елисеева

Мать ребёнка: Будина Фекла Борисова

Рождение ребёнка
1803

Сын: Будин Петр Елисеев

Мать ребёнка: Будина Фекла Борисова

Смерть
Неизвестно

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