Будин Елисей Кондратов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Будин Кондратий
Мать: Будина ?
Место жительства
Неизвестно
Солдырь, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1770
Сын: Будин Стефан Елисеев
Мать ребёнка: Будина Фекла Борисова
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Будина Фекла Борисова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Будина) Стефанида Елисеева
Мать ребёнка: Будина Фекла Борисова
Рождение ребёнка
1803
Сын: Будин Петр Елисеев
Мать ребёнка: Будина Фекла Борисова
Смерть
Неизвестно