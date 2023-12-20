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Будин Иван Кондратов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Будин Кондратий

Мать: Будина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Будина Ульяния Феодорова

Место жительства
Неизвестно
Солдырь, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1780

Сын: Будин Семен Иванович

Мать ребёнка: Будина Ульяния Феодорова

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Ирина Иванова

Мать ребёнка: Будина Ульяния Феодорова

Рождение ребёнка
1790

Сын: Будин Федор Иванович

Мать ребёнка: Будина Ульяния Феодорова

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Дария Иванова

Мать ребёнка: Будина Ульяния Феодорова

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Будина Ульяния Феодорова

Рождение ребёнка
1798

Сын: Будин Никифор Иванович

Мать ребёнка: Будина Ульяния Феодорова

Смерть
Неизвестно

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