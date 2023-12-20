Будин Иван Кондратов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Будин Кондратий
Мать: Будина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Будина Ульяния Феодорова
Место жительства
Неизвестно
Солдырь, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1780
Сын: Будин Семен Иванович
Мать ребёнка: Будина Ульяния Феодорова
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Ирина Иванова
Мать ребёнка: Будина Ульяния Феодорова
Рождение ребёнка
1790
Сын: Будин Федор Иванович
Мать ребёнка: Будина Ульяния Феодорова
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Дария Иванова
Мать ребёнка: Будина Ульяния Феодорова
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Будина Ульяния Феодорова
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Будина Ульяния Феодорова
Смерть
Неизвестно