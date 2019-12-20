Вавилова (Голова) Валентина Ивановна
Место рождения
Дата рождения28.11.1938
Дата смерти20.12.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1938
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.06.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вавилов Леопольд Яковлевич
Рождение ребёнка
11.06.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вавилов Леопольд Яковлевич
Смерть
20.12.2019