Вавилова (Голова) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВавилова (Голова) Валентина Ивановна

Вавилова (Голова) Валентина Ивановна

avatar

Место рождения

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область

Дата рождения

28.11.1938

Дата смерти

20.12.2019

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1913 г.р.

Муж

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1938

Отец: Голов Иван Александрович

Мать: Голова (Дюгаева) Агрипина Дмитриевна

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вавилов Леопольд Яковлевич

Рождение ребёнка
26.06.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вавилов Леопольд Яковлевич

Рождение ребёнка
11.06.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вавилов Леопольд Яковлевич

Смерть
20.12.2019

Мы используем куки для улучшения работы сайта.