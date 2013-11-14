Вавилов Леопольд Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вавилов Леопольд Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1937

Дата смерти

14.11.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1938 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.06.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вавилова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
11.06.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вавилова Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вавилова Валентина Ивановна

Смерть
14.11.2013
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