Вавилов Леопольд Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1937
Дата смерти14.11.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.06.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вавилова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
11.06.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вавилова Валентина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.11.2013