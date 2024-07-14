Мозовская Наталья Федотовна
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1887
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Мозовская Мария Николаевна
Отец ребёнка: Мозовский Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Мозовская Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Мозовский Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1894
Сын: Мозовский Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Мозовский Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Мозовская Мария Николаевна
Отец ребёнка: Мозовский Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Мозовская Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Мозовский Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Мозовская Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Мозовский Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1902
Сын: Мозовский Василий Николаевич
Отец ребёнка: Мозовский Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1904
Сын: Мозовский Константин Николаевич
Отец ребёнка: Мозовский Николай Николаевич
Смерть
Неизвестно