Мозовский Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Бракосочетание
1887
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Мозовская Мария Николаевна
Мать ребёнка: Мозовская Наталья Федотовна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Мозовская Евгения Николаевна
Мать ребёнка: Мозовская Наталья Федотовна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Мозовский Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Мозовская Наталья Федотовна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Мозовская Мария Николаевна
Мать ребёнка: Мозовская Наталья Федотовна
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Мозовская Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Мозовская Наталья Федотовна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Мозовская Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Мозовская Наталья Федотовна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Мозовский Василий Николаевич
Мать ребёнка: Мозовская Наталья Федотовна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Мозовский Константин Николаевич
Мать ребёнка: Мозовская Наталья Федотовна
Смерть
Неизвестно