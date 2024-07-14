Мозовский Николай Николаевич 1862 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мозовский Николай Николаевич

Место рождения

Хреплё, Батецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Мозовский Николай Андреевич

Мать: Мозовская Анна Харитоновна

Хреплё, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
1887

Жена: Мозовская Наталья Федотовна

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Мозовская Мария Николаевна

Мать ребёнка: Мозовская Наталья Федотовна

Хреплё, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Мозовская Евгения Николаевна

Мать ребёнка: Мозовская Наталья Федотовна

Хреплё, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Мозовский Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Мозовская Наталья Федотовна

Хреплё, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Мозовская Мария Николаевна

Мать ребёнка: Мозовская Наталья Федотовна

Хреплё, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Мозовская Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Мозовская Наталья Федотовна

Хреплё, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Мозовская Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Мозовская Наталья Федотовна

Хреплё, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Мозовский Василий Николаевич

Мать ребёнка: Мозовская Наталья Федотовна

Хреплё, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Мозовский Константин Николаевич

Мать ребёнка: Мозовская Наталья Федотовна

Хреплё, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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