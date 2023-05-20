(Шрайвер) МАРИЯ ОУВИНГС — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шрайвер) МАРИЯ ОУВИНГС

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1955

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1955

Отец: Шрайвер РОБЕРТ САРДЖЕНТ

Мать: Шрайвер (Кеннеди) ЮНИС МЭРИ

Бракосочетание
26.04.1986

Муж: Шварценеггер АРНОЛЬД АЛОИЗ

Рождение ребёнка
13.12.1989

Дочь: (Шварценеггер) КЭТРИН ЮНИС

Отец ребёнка: Шварценеггер АРНОЛЬД АЛОИЗ

Рождение ребёнка
23.07.1991

Дочь: (Шварценеггер) КРИСТИНА МАРИЯ АВРЕЛИЯ

Отец ребёнка: Шварценеггер АРНОЛЬД АЛОИЗ

Рождение ребёнка
18.09.1993

Сын: Шварценеггер ПАТРИК

Отец ребёнка: Шварценеггер АРНОЛЬД АЛОИЗ

Рождение ребёнка
27.09.1997

Сын: Шрайвер Шварценеггер КРИСТОФЕР САРДЖЕНТ

Отец ребёнка: Шварценеггер АРНОЛЬД АЛОИЗ

Развод
2011

Муж: Шварценеггер АРНОЛЬД АЛОИЗ

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