(Шрайвер) МАРИЯ ОУВИНГС
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1955
Бракосочетание
26.04.1986
Рождение ребёнка
13.12.1989
Дочь: (Шварценеггер) КЭТРИН ЮНИС
Отец ребёнка: Шварценеггер АРНОЛЬД АЛОИЗ
Рождение ребёнка
23.07.1991
Дочь: (Шварценеггер) КРИСТИНА МАРИЯ АВРЕЛИЯ
Отец ребёнка: Шварценеггер АРНОЛЬД АЛОИЗ
Рождение ребёнка
18.09.1993
Сын: Шварценеггер ПАТРИК
Отец ребёнка: Шварценеггер АРНОЛЬД АЛОИЗ
Рождение ребёнка
27.09.1997
Сын: Шрайвер Шварценеггер КРИСТОФЕР САРДЖЕНТ
Отец ребёнка: Шварценеггер АРНОЛЬД АЛОИЗ
Развод
2011