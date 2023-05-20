Шварценеггер АРНОЛЬД АЛОИЗ
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.07.1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1947
Отец: Шварценеггер ГУСТАВ ГОТТФРИД
Мать: Шварценеггер АУРЕЛИЯ
Бракосочетание
26.04.1986
Жена: МАРИЯ ОУВИНГС
Рождение ребёнка
13.12.1989
Дочь: КЭТРИН ЮНИС
Мать ребёнка: МАРИЯ ОУВИНГС
Рождение ребёнка
23.07.1991
Дочь: КРИСТИНА МАРИЯ АВРЕЛИЯ
Мать ребёнка: МАРИЯ ОУВИНГС
Рождение ребёнка
18.09.1993
Сын: Шварценеггер ПАТРИК
Мать ребёнка: МАРИЯ ОУВИНГС
Рождение ребёнка
27.09.1997
Сын: Шрайвер Шварценеггер КРИСТОФЕР САРДЖЕНТ
Мать ребёнка: МАРИЯ ОУВИНГС
Рождение ребёнка
02.10.1997
Сын: Баена ДЖОЗЕФ
Мать ребёнка: Баена МИЛДРЕД ПАТРИЦИЯ
Развод
2011
Жена: МАРИЯ ОУВИНГС