Шварценеггер АРНОЛЬД АЛОИЗ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шварценеггер АРНОЛЬД АЛОИЗ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1947

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1947

Отец: Шварценеггер ГУСТАВ ГОТТФРИД

Мать: Шварценеггер АУРЕЛИЯ

Бракосочетание
26.04.1986

Жена: МАРИЯ ОУВИНГС

Рождение ребёнка
13.12.1989

Дочь: КЭТРИН ЮНИС

Мать ребёнка: МАРИЯ ОУВИНГС

Рождение ребёнка
23.07.1991

Дочь: КРИСТИНА МАРИЯ АВРЕЛИЯ

Мать ребёнка: МАРИЯ ОУВИНГС

Рождение ребёнка
18.09.1993

Сын: Шварценеггер ПАТРИК

Мать ребёнка: МАРИЯ ОУВИНГС

Рождение ребёнка
27.09.1997

Сын: Шрайвер Шварценеггер КРИСТОФЕР САРДЖЕНТ

Мать ребёнка: МАРИЯ ОУВИНГС

Рождение ребёнка
02.10.1997

Сын: Баена ДЖОЗЕФ

Мать ребёнка: Баена МИЛДРЕД ПАТРИЦИЯ

Развод
2011

Жена: МАРИЯ ОУВИНГС

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