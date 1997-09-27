Шрайвер Шварценеггер КРИСТОФЕР САРДЖЕНТ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шрайвер Шварценеггер КРИСТОФЕР САРДЖЕНТ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1997

Пол

Мужской

Отец

1947 г.р.

Мать

1955 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1997

Отец: Шварценеггер АРНОЛЬД АЛОИЗ

Мать: МАРИЯ ОУВИНГС