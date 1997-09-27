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Шрайвер Шварценеггер КРИСТОФЕР САРДЖЕНТ
Шрайвер Шварценеггер КРИСТОФЕР САРДЖЕНТ
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.09.1997
Пол
Мужской
Отец
Шварценеггер АРНОЛЬД АЛОИЗ
1947 г.р.
Мать
(Шрайвер) МАРИЯ ОУВИНГС
1955 г.р.
Дети
Не указаны
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ИО
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1997
Отец:
Шварценеггер АРНОЛЬД АЛОИЗ
Мать:
МАРИЯ ОУВИНГС
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