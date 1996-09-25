Королева Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королева Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1913

Дочь: Шувалова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Королев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Королев Семен Васильевич

Отец ребёнка: Королев Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Королев Василий

Смерть
Неизвестно
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