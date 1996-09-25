Королев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1913
Дочь: Шувалова Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Королева Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Королева Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Королева Наталья
Смерть
Неизвестно