Королев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королев Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1913

Дочь: Шувалова Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Королева Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Королев Семен Васильевич

Мать ребёнка: Королева Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Королева Наталья

Смерть
Неизвестно
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