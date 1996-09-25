Шувалова (Королева) Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1913
Дата смерти25.09.1996
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1913
Отец: Королев Василий
Мать: Королева Наталья
Рождение ребёнка
11.08.1940
Дочь: Головина Лидия Сергеевна
Отец ребёнка: Шувалов Сергей Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шувалов Вениамин Сергеевич
Отец ребёнка: Шувалов Сергей Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шувалов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Шувалов Сергей Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.09.1996
Лесная Хмелевка, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область