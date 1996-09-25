Шувалова (Королева) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шувалова (Королева) Екатерина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1913

Дата смерти

25.09.1996

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1913

Отец: Королев Василий

Мать: Королева Наталья

Рождение ребёнка
11.08.1940

Дочь: Головина Лидия Сергеевна

Отец ребёнка: Шувалов Сергей Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шувалов Вениамин Сергеевич

Отец ребёнка: Шувалов Сергей Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шувалов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Шувалов Сергей Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шувалов Сергей Ефимович

Смерть
25.09.1996
Лесная Хмелевка, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
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