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Иван Осипович

Место рождения

Красный Профинтерн, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Осип Егоров

Мать: Авдотья Степановна

Красный Профинтерн, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
28.01.1862

Жена: не указана

Красный Профинтерн, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Шушлин Константин Иванович

Мать ребёнка: Татьяна Сергеевна

Красный Профинтерн, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
13.09.1870

Сын: Шушлин Павел Иванович

Мать ребёнка: Татьяна Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шушлин Василий Иванович

Мать ребёнка: Татьяна Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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