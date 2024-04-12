Иван Осипович
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Осип Егоров
Мать: Авдотья Степановна
Бракосочетание
28.01.1862
Рождение ребёнка
1865
Сын: Шушлин Константин Иванович
Мать ребёнка: Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
13.09.1870
Мать ребёнка: Татьяна Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Татьяна Сергеевна
Смерть
Неизвестно