Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Сергей Федорович

Мать: Афимья Сергеевна

Рождение ребёнка
1865

Сын: Шушлин Константин Иванович

Отец ребёнка: Иван Осипович

Красный Профинтерн, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
13.09.1870

Сын: Шушлин Павел Иванович

Отец ребёнка: Иван Осипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шушлин Василий Иванович

Отец ребёнка: Иван Осипович

Смерть
Неизвестно
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