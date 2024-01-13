Татьяна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Сергей Федорович
Мать: Афимья Сергеевна
Рождение ребёнка
1865
Сын: Шушлин Константин Иванович
Отец ребёнка: Иван Осипович
Красный Профинтерн, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
13.09.1870
Отец ребёнка: Иван Осипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иван Осипович
Смерть
Неизвестно