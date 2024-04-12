Шушлин Константин Иванович
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Иван Осипович
Мать: Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Седова Александра Константиновна
Мать ребёнка: Шушлина Александра Гурьевна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Шушлина Фелисада Константиновна
Мать ребёнка: Шушлина Александра Гурьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно