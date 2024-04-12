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Шушлин Константин Иванович

Место рождения

Красный Профинтерн, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Иван Осипович

Мать: Татьяна Сергеевна

Красный Профинтерн, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Седова Александра Константиновна

Мать ребёнка: Шушлина Александра Гурьевна

Красный Профинтерн, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Шушлина Фелисада Константиновна

Мать ребёнка: Шушлина Александра Гурьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шушлина Александра Гурьевна

Смерть
Неизвестно
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