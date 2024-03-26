Едиханова Ахмерова Альфия Хамзевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1976
Рождение ребёнка
23.02.1994
Дочь: Курмаева Ляйсан Наилевна
Отец ребёнка: Ахтямов Наиль Исмаилович
Рождение ребёнка
10.02.1999
Рождение ребёнка
19.04.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Едиханов Наиль Анварович