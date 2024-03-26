Едиханова Ахмерова Альфия Хамзевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Едиханова Ахмерова Альфия Хамзевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1976

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1976

Отец: Ахмеров Хамзя Хусаинович

Мать: Ахмерова Расимя Хусаиновна

Рождение ребёнка
23.02.1994

Дочь: Курмаева Ляйсан Наилевна

Отец ребёнка: Ахтямов Наиль Исмаилович

Рождение ребёнка
10.02.1999

Сын: Ахтямов Ильнар Наилевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
19.04.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Едиханов Наиль Анварович

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