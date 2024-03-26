Ахмерова Расимя Хусаиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахмерова Расимя Хусаиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1956

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1956

Отец: Сулейманов Хусаин Хасанович

Мать: Сулейманова Хатимя Исхаковна

Рождение ребёнка
18.04.1976

Дочь: Едиханова Ахмерова Альфия Хамзевна

Отец ребёнка: Ахмеров Хамзя Хусаинович

Рождение ребёнка
18.02.1980

Сын: Ахмеров Рамиль Хамзевич

Отец ребёнка: Ахмеров Хамзя Хусаинович

Рождение ребёнка
21.10.1992

Сын: Ахмеров Рафаэль Ряхимжанович

Отец ребёнка: Ахмеров Ряхимжан Хусаинович

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