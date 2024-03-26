Ахмерова Расимя Хусаиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1956
Рождение ребёнка
18.04.1976
Дочь: Едиханова Ахмерова Альфия Хамзевна
Отец ребёнка: Ахмеров Хамзя Хусаинович
Рождение ребёнка
18.02.1980
Отец ребёнка: Ахмеров Хамзя Хусаинович
Рождение ребёнка
21.10.1992
Сын: Ахмеров Рафаэль Ряхимжанович
Отец ребёнка: Ахмеров Ряхимжан Хусаинович