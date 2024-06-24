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Лифанов Илларион Алексеевич

Место рождения

Троицкое, Петуховский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1905 ст.

Дата смерти

14.06.1944

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905 ст.

Отец: Лифанов Алексей Васильевич

Мать: Лифанова (Кравченкова) Феоктиста Денисовна

Троицкое, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лифанова Виктория Илларионовна

Мать ребёнка: Соколова Мария Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лифанов Юрий Илларионович

Мать ребёнка: Соколова Мария Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лифанов Владимир Илларионович

Мать ребёнка: Соколова Мария Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Мария Кирилловна

Смерть
14.06.1944

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