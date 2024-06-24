Лифанов Илларион Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1905 ст.
Дата смерти14.06.1944
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лифанова Виктория Илларионовна
Мать ребёнка: Соколова Мария Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лифанов Юрий Илларионович
Мать ребёнка: Соколова Мария Кирилловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лифанов Владимир Илларионович
Мать ребёнка: Соколова Мария Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.06.1944