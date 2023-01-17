село Троицкое, село Троицкое, Петуховский муниципальный район, Курганская область (на 2019) — Familio

Троицкое

Петуховский муниципальный район, Курганская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Ишимский уезд, Петуховская волость
Троицкий (Болото) пос., при колодц., на прос. дор.57517066560

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курганская область, Петуховский район
641786Троицкоесело55°09'00"68°04'00"N-42-029

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курганская область, Петуховский муниципальный район, Сельское поселение Троицкий сельсовет
37626456101с Троицкоесело
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