Кончевская Анастасия Матвеевна
Место рождения
Дата рождения01.01.1910
Дата смерти17.06.2000
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1910
Отец: Кончевский Матвей Семенович
Мать: Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
06.06.1941
Дочь: Пенькова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Пеньков Иван Иванович
Ставропольский, Благодарненский, Ставропольский край
Смерть
17.06.2000
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край