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Кончевская Анастасия Матвеевна

Место рождения

Вознесеновское, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

01.01.1910

Дата смерти

17.06.2000

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1910

Отец: Кончевский Матвей Семенович

Мать: Евдокия Семеновна

Вознесеновское, Апанасенковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
06.06.1941

Дочь: Пенькова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Пеньков Иван Иванович

Ставропольский, Благодарненский, Ставропольский край
Смерть
17.06.2000
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край

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